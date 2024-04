Riconoscimento a Genova per la comunità tabarchina 

A suggellare il rapporto sempre vivo tra le due comunità, nel corso della Festa della Bandiera dedicata a San Giorgio, martedì Genova ha conferito la medaglia “Città di Genova” a Carloforte e alla comunità tabarchina; un’altra medaglia è stata consegnata al presidente della Pro Loco Gianni Repetto, definito “meistru de lengua zeneize-tabarchina in tu mundu”. È stato il sindaco Marco Bocci a consegnare l’onorificienza nel corso delle celebrazioni per la Festa della Bandiera, nella sala del gran consiglio del Palazzo Ducale. «Come al solito abbiamo ricevuto un’accoglienza calorosa - dice Gianni Repetto - ed è stato emozionante ascoltare le belle parole spese per la nostra Carloforte». (a. pa.)

