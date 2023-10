Riconoscimenti per i Fradiles 

Al teatro Brancaccio di Roma la vitivinicola “Fradiles” è stata premiata con due prestigiosi riconoscimenti. I tre bicchieri Gambero Rosso per il Mandrolisai rosso (2021) che prende il nome dall’azienda, a cui si è unito anche il titolo di miglior vino per qualità prezzo d’Italia. L’ennesimo successo per la realtà guidata da Paolo Savoldo e dal cugino Antonio Marras che, il prossimo 5 novembre, verrà premiata col rosso “Ringranar” fra i 300 vini più buoni d’Italia e il 18 dello stesso mese con i 5 grappoli Bibenda. «Un risultato che ci riempie di orgoglio - spiega Paolo Savoldo - ed è frutto del lavoro di squadra con l’enologo Daniele Manca e la famiglia. Ma un riconoscimento che mette al centro il Mandrolisai e le sue eccellenze». Gli fa eco il sindaco di Atzara, Alessandro Corona: «Un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Un successo che premia la nostra comunità». (g.i.o.)

