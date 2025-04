«Riconoscete anche i nostri meriti» 

Prosegue a Gonnosfanadiga il dibattito sulle opere pubbliche in fase di realizzazione o ancora in attesa dell’avvio lavori. Dopo il botta e risposta tra l’ex assessore a Sport, Ambiente e Patrimonio Andrea Sogus e il sindaco Andrea Floris, l’ex primo cittadino Fausto Orrù sottolinea come diversi progetti fossero già stati avviati durante il suo mandato.

La precisazione

«Leggere che la precedente amministrazione non avrebbe lasciato nulla alla comunità impone una doverosa precisazione, per rispetto della verità e di chi ha lavorato con impegno dal 2015 al 2020 – attacca Orrù –. Con la variazione di bilancio del 13 agosto 2020, furono stanziati oltre 5 milioni di euro: 2,5 milioni erano fondi accantonati per eventuali contenziosi, comprese le cause allora in fase di discussione, oltre a 970mila euro per crediti di dubbia esigibilità. Più di 3 milioni furono destinati a investimenti concreti, come i 430mila euro per i nuovi ponti, i 130mila euro per una passerella sul rio Piras e oltre un milione di euro per il campo da calcio e le tribune in via Foscolo». Non solo, Orrù rincara la dose parlando dei terreni che servirebbero per costruire proprio le tribune nell’impianto di via Foscolo. «Abbiamo lasciato anche le somme per la riqualificazione della palestra polivalente di via Palestrina, con un quadro economico di oltre 700mila euro. A testimonianza ci sono i documenti ufficiali, l’attuale amministrazione ha potuto contare su basi solide per proseguire il lavoro. Trovo essenziale riconoscere quanto di buono è stato fatto. Se sono arrivate nuove risorse, benissimo, ma avrebbero dovuto essere integrate a quelle già presenti, non sostituite. Se invece i fondi sono stati destinati diversamente, è giusto che i cittadini lo sappiano». Chiamato in causa, Sogus taglia corto: «Sono parole alle quali deve rispondere il sindaco, non io».

La replica

Non tarda ad arrivare la risposta di Andrea Floris: «Per il campo di via Foscolo, vennero stanziati 850mila euro rivelatisi insufficienti, è stato necessario aumentare gli stanziamenti a 1.150.000 euro. Per accorciare i tempi e avere il prima possibile il campo a disposizione, abbiamo diviso in due lotti i lavori, per cui abbiamo ottenuto diversi fondi regionali. I soldi comunali restanti vennero impiegati ad integrare il finanziamento ottenuto con il Bando Sport e Periferia (700.000 euro) per i lavori del campo di Pale e Pardu, di prossimo inizio, per un totale di 1.150.000 euro. Per i passaggi pedonali sul rio Piras, i soldi stanziati erano insufficienti, per i costi più che raddoppiati rispetto al previsto, per cui si è reso necessario chiedere un finanziamento regionale di 612.000 euro. Anche per la palestra di via Palestrina, una perizia ha evidenziato che le travi del tetto sono marce e irrecuperabili, quindi, il tetto va rifatto ex novo».

