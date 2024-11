Ricomposte le lapidi nel campo delle Ginestre 

Dopo le intemperie del ponte di Ognissanti, che le avevano ridotte in pezzi, le lapidi a terra del campo delle Ginestre nel cimitero di San Michele sono state ricomposte nei tempi previsti dalla ditta appaltatrice, la Eureka.

A causa della pioggia che era abbattuta sul capoluogo tra gli ultimi giorni di ottobre e i primi di novembre, le lastre di molti defunti, nel campo dedicato a chi dopo l’estumulazione non ha scelto una nuova sistemazione per un proprio caro, non avendo un sostegno adeguato al loro peso si erano frantumate.«A seguito delle intemperie a ridosso del ponte di Ognissanti, un po’ in tutta Italia il marmo si è rotto perché ha ceduto il terreno» aveva spiegato l’amministratore della Eureka Srl, Fabio La Civita.

Probabilmente le piccole aste di ferro poste a sostegno non erano sufficienti a supportarne il peso. «Si tratta di un di più a cui non eravamo tenuti ma che abbiamo fatto noi. Bisogna anche considerare che molte sono lapidi di oltre 35 anni», aveva chiarito La Civita, che aveva anche promesso la risoluzione del problema in tempi rapidi. «Ne abbiamo sistemato molte, nei prossimi giorni provvederemo con le altre». Promessa mantenuta, anche con qualche giorno d’anticipo.

Non solo sono stati ricomposti i pezzi delle lapidi andati in frantumi, ma è anche stata aggiunta una seconda lastra “di rinforzo” alla prima e a sostegno di entrambe è stato messo un mattone da costruzione, che riesce a mantenere certamente con più facilità le lastre in posizione inclinata e quindi anche a conferire all’intero campo un aspetto più ordinato.

Il regolamento del Comune è chiaro: le concessioni ordinarie per le salme sepolte a San Michele durano trent’anni e se non vengono rinnovate le salme vengono estumulate e trasferite nei campi per qualche anno prima di essere nuovamente spostate nell’ossario generale, che si trova sotto la cripta del camposanto. Il Comune di solito è tollerante e spesso attende 35 anni prima di cambiare posizione ai resti dei defunti, anche perché non è sempre facile rintracciare i discendenti.

