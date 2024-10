Ricompensa per chi trova Macchia 

Una ricompensa per chi aiuta Macchia, il cane guida del Cammino minerario di Santa Barbara, scomparso all'improvviso da ormai tre settimane, a tornare a casa. Qualche giorno fa, sono state portate a termine le ricerche svolte con l'ausilio del drone termico da un gruppo di volontari specializzati in questo genere di ricerca. Nonostante la buona volontà, non c’è stato alcun esito positivo. Le ricerche proseguono anche tramite locandine in quattro lingue diffuse pure sui social e ora è stata diffusa una nuova locandina riportante l'immagine di Macchia e con la quale si avvisano le persone che chiunque riporti il cane vivo nella sua casa di Monteponi, potrà ricevere una ricompensa di 500 euro. Info su Facebook o ai numeri telefonici: 3920292001 oppure, 3246247604. Per il momento l'ipotesi più accreditata è che Macchia sia stato portato via da qualche turista con il camper. La speranza è quella di ritrovarlo al più presto perché necessita di importanti terapie veterinarie. (ro. p.)

