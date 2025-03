Ricompare la buca sull’asfalto: era stata coperta pochi giorni fa 

Era stata rattoppata soltanto la settimana scorsa, ma la buca in via Marconi all’incrocio con via Brigata Sassari è comparsa di nuovo. L’asfalto, complici anche le piogge dei giorni scorsi, si è sfaldato ancora.Era successo già in altre occasioni con i ripristini che avevano retto soltanto lo spazio di qualche giorno. «Erano venuti gli operai e avevano messo un po’ di bitume sopra» spiega una passante, Angela Fois, «ma se non grattano via il vecchio asfalto e non fanno un lavoro definitivo qui sarà sempre così. Ed è pericoloso perché anche a piedi si può rischiare di cadere e farsi molto male». Buche anche in via Vittorio Emanuele e in altre strade del centro.

