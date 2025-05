Ricompaiono i fiori nelle aiuole depredate 

La città si veste di fiori. Gli operai della ditta Avr che si occupa della manutenzione del verde, sono impegnati da alcuni giorni, a sistemare margherite, ciclamini e altre varietà nelle aiuole delle diverse strade soprattutto in quelle del centro come via Porcu, piazza XVIII Aprile e tutta la zona attorno al Comune. Un intervento che segue quello che era stato portato avanti qualche mese fa.

Purtroppo però le aiuole sono da tempo nel mirino di ignoti che rubano fiori e piante per poi sistemarle a casa propria. E spesso si tratta di insospettabili e arzille pensionate. Le avevano immortalate le immagini delle telecamere di un’attività commerciale in via Porcu, proprio mentre sradicavano i fiori e un’altra era stata colta sul fatto in via Brigata Sassari. E i furti non si limitano alle aiuole pubbliche, molto spesso riguardano anche le fioriere sistemate all’esterno dei negozi dai commercianti e i vasetti messi fuori dalle finestre dai privati.

