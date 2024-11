Ricominciare è un’arte “Modì” e il coraggio di Depp   

Lo sappiamo, non si è soliti vedere Johnny Depp dietro la cinepresa. Dopo aver debuttato in regia nel 97 con “The Brave”, la star ha preferito insistere sulla carriera d’interprete; dalla storica partnership con Tim Burton al successo de “I Pirati dei Caraibi”. Finito nel 2015 sotto la gogna mediatica per le accuse di violenza domestica, cui è seguito il processo intentato all’ex moglie Amber Heard, Depp s’è impegnato anima e corpo per riqualificare il proprio status di personaggio pubblico, consapevole che Hollywood non è solita perdonare certi scandali. Ma la fortuna sembra aver baciato due volte le sue sorti, e dopo esser tornato in attività col film francese “Jeanne du Barry” lo ritroviamo ora - con sorpresa - nelle vesti di director.

La storia

Ispirato dal mito della vie bohéme, riscopre con “Modì” la figura controversa del pittore livornese Amedeo Modigliani, esempio perfetto d’avanguardia tanto nel tocco artistico quanto nello sconsiderato stile di vita. Nel 1916, durante gli ultimi giorni a Parigi, Modigliani passa il tempo tra dissolutezze e colte elucubrazioni in compagnia degli amici Maurice Utrillo e Chaïm Soutine. Determinato ad ottenere il giusto riconoscimento, accetta di entrare in affari con un facoltoso mercante d’arte, suggeritogli dall’agente Léopold Zborowski. Nel frattempo, l’unico conforto ai turbamenti e alle disillusioni è riposto in Beatrice Hastings, compagna d’amore e musa ispiratrice. Dall’equilibrio precario di ispirazione e spinta autodistruttiva, Modigliani darà sfogo al proprio demone, nello sforzo di sopravvivere come in quello di non tradire se stesso. Adattando la drammaturgia di Dennis Mclntyre “Modigliani” al grande schermo, Depp trae dalla ricostruzione biografia il gusto per la teatralità.

Un grande affresco

Con forte enfasi sul degrado e la dissolutezza, la via dell’artista ebbro, squattrinato e perso nelle follie ossessive si manifesta attraverso l’espressione grottesca dei caratteri, concedendo meno spazio all’indagine psicologica ed emotiva. Quasi col piglio delle precedenti apparizioni piratesche, Depp addobba il protagonista d’uno spirito scanzonato, che non teme l’eccesso e non conosce limiti allo sprezzo delle regole. Al suo fianco, i comprimari intervengono spesso in modo pretestuoso, con siparietti comici di dubbia ilarità. Più convincenti sul piano visivo i momenti onirici, ritraendo paure e deliri avvalendosi di scelte estetiche fortemente evocative; ugualmente pregevoli le sezioni in bianco e nero che citano il cinema muto dell’epoca. Se il clima generale è smorzato da un registro troppo orientato alla commedia leggera, gli istanti che raffigurano le pennellate su tela aggiustano il tiro catturando con dovizia di dettagli l’atto catartico della creazione. Come italiano in una produzione estera, Scamarcio tira fuori il suo lato esuberante, senza entrare però in profondità con gli aspetti ambigui e conflittuali del suo ruolo. Più convincente l’afflato sentimentale di Antonia Desplat e soprattutto la prova del maestro Al Pacino, probabilmente il momento più alto di tutta la pellicola. A conti fatti, “Modì” svela il coraggio di Depp nello scommettere sulla novità, al patto di fare i conti con un linguaggio ancora bisognoso di una maturazione. Una dimostrazione grezza di potenziale, che speriamo possa coltivare buoni propositi per il futuro.