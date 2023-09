Ricomincia l’Eccellenza Subito grandi confronti  

Palla al centro. Al via domani (ore 16) la 33ª edizione del campionato di Eccellenza, la Serie A del calcio sardo, che si presenta con 17 squadre. Un torneo ancora più affascinante per le tante le nobili: Tempio, Iglesias, Sant’Elena, Ilvamaddalena, Tharros, Calangianus, Carbonia e Villacidrese. A Cagliari, nel campo di “Mulinu Becciu”, subito la sfida dal sapore antico tra Sant’Elena e Tharros. Come anche quella del “Nino Manconi” di Tempio tra i galletti e l’Iglesias. «Affrontiamo subito un delle formazioni più attrezzate», dice il tecnico dei quartesi, Marco Piras, «cercheremo di iniziare col piede giusto». Ventiquattresimo torneo di fila in Eccellenza per il Taloro che a Gavoi ospita la Villacidrese. Le altre: Bosa-Barisardo (a Bonorva), Ferrini Cagliari-San Teodoro, Ghilarza-Calangianus, Ilva-Ossese e Li Punti-Villasimius.

Coppa Italia Promozione

Per gli accoppiamenti, si giocano oggi due anticipi dell’andata del primo turno. Sono Campanedda-Usinese (ore 18) e Stintino-Lanteri (17.30). Domani, alle 17.30, in scena Abbasanta-Santa Giusta, Arborea-Terralba, Tortolì-Baunese, Idolo-Lanusei e Verde Isola-Villamassargia. Per i triangolari (seconda giornata), si disputano domani, alle 17.30, Alghero-Porto Torres, Atletico Cagliari-Pirri, Fonni-Ovodda (ore 17), Gialeto-Orrolese (a Nuraminis), Gonnosfanadiga-Arbus, Macomerese-Pozzomaggiore, Porto Cervo-Coghinas, Tuttavista Galtellì-Posada e Vecchio Borgo-Castiadas.