Ricomincia la caccia al Napoli capolista 

Passata la pausa per dare spazio alle Nazionali, torna la Serie A. Nel weekend è in programma l’ottava giornata e non sarà un turno banale, perché sono in programma due big match che potrebbero favorire la capolista Napoli. Domani sera alle 20,45 allo Stadium scendono in campo Juventus e Lazio, con i bianconeri in emergenza a centrocampo e i biancocelesti in ascesa e a pari punti coi rivali; domenica nel posticipo ecco Roma-Inter, sfida che potrà dire molto sullo stato di salute dei nerazzurri campioni d’Italia e sulle ambizioni dei giallorossi che ancora faticano ad assimilare i concetti del tecnico Juric dopo l’esonero-choc di De Rossi. A chiudere le gare di alta quota c’è Milan-Udinese, domani alle 18, mentre l’Atalanta va a Venezia domenica alle 15. E il Napoli? Gioca domenica alle 12,30 a Empoli: Conte ha una ghiotta occasione per allungare in testa alla classifica.

A Torino

Chi rischia di più probabilmente è la Juve di Motta, che affronta una delle squadre più in forma del campionato prima di buttarsi nuovamente in clima Champions (martedì la attende l’impegno con lo Stoccarda). La rosa è ai minimi termini, gli infortuni stanno pesantemente condizionando le scelte dell’allenatore. Anche Fagioli, uno dei pochi ancora disponibili a centrocampo, ha preso una botta in Nazionale durante un allenamento ma dovrebbe essere disponibile. Viceversa è squalificato Conceiçao e sono fuori gioco Bremer, Milik, McKennie (un affaticamento muscolare alla coscia), Koopmeiners (frattura leggermente scomposta di una costola) e Nico Gonzalez. Così nella zona nevralgica del campo sono arruolabili Weah, Locatelli, Thuram e Douglas Luiz con la possibilità di usare Yildiz sulle fasce o da trequartista e far avanzare Mbangula a sinistra o di far esordire la promessa Adzic. Per la Lazio invece si tratta di un impegno che può dire molto sulla sua possibilità di qualificarsi alla prossima Champions. La squadra di Baroni ha perso due delle tre trasferte in campionato (ha vinto solo a Torino coi granata), mentre l’ultimo successo allo Stadium risale al 2017. Con le big sinora sono arrivati un pareggio col Milan e la sconfitta con la Fiorentina. Non è disponibile Lazzari (lesione muscolare rimediata con l’Empoli), dovrebbe esserci Guendouzi o in alternativa Vecino. L’obiettivo comunque è vincere.

Nella Capitale

Domenica sera l’Inter, impegnata a sua volta in Champions mercoledì inSvizzera con lo Young Boys, riparte dal 3-2 inflitto a fatica a Torino a San Siro ma si troverà davanti una Roma che ha tutte le intenzioni di fare risultato pieno. Inzaghi dovrà rinunciare a Zielinski, che in Nazionale ha rimediato una elongazione ai flessori della coscia destra, ma per il resto dovrebbe avere tutti a disposizione. Il tecnico vuole dare continuità ai due recenti successi per riportare la squadra ai livelli della scorsa stagione. I giallorossi dovrebbero schierare Dybala dal primo minuto ma potrebbero dover fare a meno di Dovbyk, che in Nazionale ha accusato un fastidio a un ginocchio e non si è allenato col gruppo. Mancheranno di sicuro Saelemaekers (lungodegente) ed El Shaarawy, alle prese con una lesione al polpaccio.

Chiudono il programma Como-Parma e Genoa-Bologna in programma domani alle 15, Lecce-Fiorentina domenica alla stessa ora e Verona-Monza lunedì alle 20,45.

