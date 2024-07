Riciclo e animazione nelle periferie 

Il rispetto dell’ambiente e l’importanza del riciclo e riutilizzo dei più svariati materiali. L’inclusione sociale delle minoranze, la promozione dell’arte e della cultura come motori di crescita e sviluppo delle persone e del territorio locale.

Il progetto

Sono questi alcuni degli spunti dell’evento “Bucato Fresco Fest” che si è tenuto due giorni fa presso il Parco delle Rimembranze. Si tratta di un progetto artistico nato a Iglesias a fine 2023 da Luca Fois e Michela Atzori, due giovani personalità artistiche indipendenti di Iglesias operanti da diversi anni nelle molteplici e variegate sfaccettature del sociale, che hanno potuto contare sulla collaborazione di decine di volontari di giovanissima età. «”Bucato Fresco” - spiega Luca Fois, 34 anni - è un format artistico che trasforma visivamente una qualunque location in una tipica lavanderia italiana ove pendono fili stenditoi ai quali sono appesi capi di abbigliamento di recupero, flaconi di detersivo personalizzati e altri svariati oggetti scenografici, come per esempio delle vecchie lavatrici». Uno degli scopi principali della manifestazione artistico-culturale è stato quello di portare al centro dell’attenzione un tema fondamentale come quello del riciclo e del riutilizzo, anche e soprattutto creativo, di oggetti che inevitabilmente sarebbero divenuti materiali di scarto e quindi rifiuti da conferire nelle deputate isole ecologiche o, come purtroppo capita di vedere spesso, nelle campagne circostanti. Gli abiti usati erano a disposizione, ovviamente gratuitamente, di chi ne avesse bisogno. L’idea è che in un’epoca di consumismo sfrenato, che spinge al massimo lo spreco di risorse e di materiali, nella quale tutto ciò che non è perfetto pare debba essere scartato, sarebbe auspicabile ritornare ai tempi in cui esistevano le botteghe degli artigiani nelle quali portare gli oggetti da riparare.

Le periferie

Tuttavia il progetto, come spiega Michela Atzori, 25 anni, ha anche altri significati: «Il nostro obiettivo è quello di stimolare la socialità e l’interconnessione tra le persone attraverso le dimensioni del gioco, dell’interazione e della collaborazione creativa all’interno di uno spazio visivamente stimolante e socialmente coinvolgente come lo è il Parco delle Rimembranze. Perché, come aggiungono i due giovani, una delle finalità del format da loro ideato è anche quella di restituire la giusta dignità e importanza alle periferie troppo spesso trascurate. Seguiranno altri progetti nel prossimo futuro

