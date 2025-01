«Riciclo degli abiti usati, ritiro più frequente» 

Il panorama davanti ai contenitori per il riciclo abiti a Sestu sembra non cambi mai. Quando qualche incivile ha molti abiti da buttare, arriva al contenitore e lo trova pieno, non ci pensa neanche a tornare a casa, e molla tutto lì. Una scena vista cento volte, ma che ora potrebbe cambiare.

«Siamo nella fase della variazione dell’operatore che si occupa del ritiro. In funzione delle esigenze concorderemo una adeguata frequenza del ritiro rifiuti e vuotamento dei raccoglitori», annuncia l’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni. Sestu dice così addio a Ecotessile, operatore che si occupa da anni di questo servizio, ma non al servizio di per sé, che potrebbe anche migliorare, se tutto va come previsto. Sono molti i contenitori adibiti al riciclo abiti, sparsi in tutta la cittadina, tra via Tiziano, corso Italia, via san Simmaco e tanti altri, e fioccano pure le denunce di cittadini indignati per il loro cattivo uso; in qualche caso gli incivili lasciavano anche residui di cibo. Un problema che non c’è solo a Sestu, ma un po’ in tutti i Comuni che usano questo tipo di servizio. Ogni tanto si parla anche dell’installazione di telecamere, l’idea c’è ma non si è ancora concretizzata. La novità di uno svuotamento più frequente invece dovrebbe concretizzarsi presto.

RIPRODUZIONE RISERVATA