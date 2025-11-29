Ricicliadi, 550 giovani protagonisti  

Le Ricicliadi 2025 a Nuoro con più di 550 giovani. Cultura ecologica e contrasto al cambiamento climatico sono stati al centro della manifestazione che ha fatto tappa a Nuoro dal 24 al 28 novembre tra eventi, laboratori, mercatini, dibattiti organizzati dalla cooperativa Alternatura con la partecipazione delle scuole.

«La risposta della cittadinanza e, in particolare, dei nostri giovaniè stata straordinaria - dice l'assessore comunale all'Ambiente Marco Canu -. La partecipazione numerosa ci conferma che l'educazione ambientale non è solo un dovere istituzionale, ma una priorità sentita e condivisa. Continueremo a investire in eventi come questo». Gianluca Cacciotto, direttore Ceas Nuoro, aggiunge: «Il dato dei 550 partecipanti è il miglior indicatore del successo del nostro lavoro e della partnership con le scuole e le associazioni locali. L'obiettivo del Ceas è diffondere una cultura della cura, dove ogni piccolo gesto di riuso, scambio e riflessione sul clima contribuisce a un cambiamento di rotta epocale. Ringraziamo Bocheteatro e Sandrine Lescaroux per l'approccio attento e la capacità di coinvolgere i ragazzi». Dal 3 al 5 dicembre il programma si sposta ad Alà dei Sardi e tornerà a Nuoro il 15 dicembre per la giornata conclusiva con un focus sulla Zona di protezione speciale (Zps) Ortobene.

