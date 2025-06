Riciclaggio: tutto archiviato 

Non ci sono soltanto diversi componenti della famiglia Cinque (imprenditori nei settori di commercio, ristorazione e pesca) nel decreto di archiviazione (gip di Cagliari, Elisabetta Patrito) che esclude riciclaggio di soldi sporchi e narcotraffico della criminalità organizzata campana ad Alghero. Il provvedimento della magistrata, accogliendo la richiesta della Dda di Cagliari, ha scagionato, oltre ai Cinque, 13 persone sottoposte ad una accurata indagine che ipotizzava anche il reato di riciclaggio. I pm scrivono che non è emerso alcun elemento che possa, non solo motivare una richiesta di rinvio a giudizio, ma neanche misure patrimoniali (sequestro e confisca). Sono indicati nel decreto di archiviazione il funzionario regionale ed ex consigliere comunale di Alghero, Maurizio Pirisi, il figlio Giovanni, l’imprenditore e presidente dell’Alghero Calcio, Andrea Pinna, l’architetto Nunzio Camerada, gli imprenditori Gervasio e Fabrizio Madeddu, Giovanni e Giuseppe Marco Moscatelli, Deborah Arcucci, Salvatore Greco, Ciro Langella, Cino Pinna ed Emiliano Salvatore. A nessuna di queste persone possono essere attribuite condotte illecite o rapporti con la criminalità organizzata. I pm Gaetano Alberto Porcu e Danilo Tronci nelle conclusioni sono chiari: non ci sono flussi di denaro di provenienza illecita nel lavoro e nella vita di queste persone. Gli investigatori hanno passato al setaccio documenti e il contenuto delle memorie di dispositivi elettronici. Le persone indicate nel decreto di archiviazione escono dalla vicenda senza alcuna pendenza, in modo netto. Sono state accusata da un soggetto che ora potrebbe essere indagato per calunnia.

