Riciclaggio, in aumento le operazioni sospette «Ma non esiste la mafia» 

Secondo i ricercatori della Banca d’Italia, Oristano con Matera, Cheti, Campobasso, Olbia-Tempio e Sassari sono gli unici territori completamente “immuni” dalla presenza di fenomeni mafiosi. Non è una sorpresa, via Nazionale conferma le varie classifiche nazionali e i consuntivi annuali delle Forze dell’ordine che assegnano ad Oristano l’oscar della sicurezza.

Il dato

Sempre Banca d’Italia, Unità di informazione finanziaria, fornisce un altro dato: nel 2022 le operazioni finanziarie “sospette” sono aumentate del 14%. Si è passati da 138 segnalazioni del 2021 a 157 dell’anno scorso. Un numero percentualmente al disotto di un punto della media Sardegna e di 3 della media Italia. Il dato generale comprende non solo il potenziale riciclaggio (soldi sporchi che attraverso una serie di passaggi vengono “lavati”) ma anche i finanziamenti del terrorismo che interessa altre realtà. Oristano ha trattato solo operazioni che potrebbero portare al riciclaggio.

Le 157 segnalazioni sono partite per il 90% dagli istituti di credito, finanziarie e per il restante 10 da professionisti (avvocati e commercialisti), intermediari finanziari e da chiunque abbia avuto a che fare con passaggi di capitali.

Le denunce

Per quanto riguarda Oristano, i numeri sono di assoluta tranquillità data la fragilità economia del territorio, la mancanza di iniziative capaci di far girare somme di una certa importanza e la struttura demografica che consente un controllo capillare da parte delle Forze dell’ordine. I dati infatti danno una denuncia ogni 100mila abitanti per “riciclaggio e impiego di denari”. La consuetudine di operare per contanti anziché attraverso bonifici e carte di credito sta venendo meno anche se ancora oltre i limiti. «Il dato migliora mese dopo mese, gli effetti sono ancora deboli ma la strada è imboccata», ragiona Nando Faedda, vicepresidente della Camera di commercio Cagliati-Oristano.

L’Uif sottolinea che l’Oristanese è tra i territori con operatività in contanti «frutto di caratteristiche economiche-sociali ma che può riflettere la presenza di condotte illecite». ( )

