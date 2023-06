Riciclaggio, il pm: imputati da assolvere  

«Mosé Ledda e Giuseppe Mele sono da assolvere, perché il fatto non sussiste nei termini contestati. Per gli altri imputati i reati sono prescritti». Sono le richieste formulate ieri, davanti al tribunale di Nuoro dal pubblico ministero Giorgio Bocciarelli. Per loro l’accusa era di riciclaggio di parte del bottino da 3,4 milioni di euro frutto della rapina del 2006 alla Over Securty. Per quella rapina Ledda venne condannato come basista. Partecipazione al colpo confermata da Ledda cinque anni fa quando, con l’indagine sul riciclaggio avviata dal 2013 per i sospetti versamenti in contanti di Ledda e dei suoi familiari, in un incidente probatorio del 2018 dove ha indicato i complici ma ammettendo di non aver avuto la parte di bottino.

«Oggi non siamo in grado di dire che le somme di denaro movimentate dai familiare di Ledda, con la collaborazione di Mele, siano quelle riconducibili al profitto della rapina» ha detto il pm. Tra gli imputati la madre dell’ex guardia giurata, Sebastiana Canu, la sorella Stefania, il fratello Marco e il dipendente del Banco di Sardegna Giuseppe Mele, difesi da Angelo Magliocchetti, Mario e Francesco Lai, Antonella Saba e Salvatore Pinna che hanno chiesto l'assoluzione nel merito. Il Banco di Sardegna, parte civile ha chiesto una responsabilità di Mele.

