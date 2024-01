Riciclaggio del quadro, Sgarbi ora è indagato  

Macerata. Il sottosegretario ai Beni culturali Vittorio Sgarbi è indagato dalla Procura di Macerata per riciclaggio di beni culturali nel caso del dipinto attribuito a Rutilio Manetti (1571-1639), uno dei maggiori esponenti del Seicento senese, trafugato nel 2013 dal Castello di Buriasco vicino a Pinerolo e riapparso a Lucca nel 2021, come inedito di proprietà del critico d'arte ferrarese.

La vicenda tocca varie città per approdare a Macerata, nella cui provincia si trova San Severino Marche, cittadina del cratere sismico 2016 di cui Sgarbi fu sindaco nel 1992 e dove dichiara il domicilio. Per questo la Procura di Imperia, che nel 2023 ha indagato il sottosegretario per l'esportazione di un quadro all'estero, ritenuta illecita, ha trasmesso agli inquirenti maceratesi gli atti ricevuti dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale a dicembre, dopo che la vicenda era emersa in seguito ad un'inchiesta congiunta del Fatto Quotidiano e di Report.

È il procuratore di Macerata, Giovanni Fabrizio Narbone, senza aggiungere altri particolari, a confermare l'iscrizione del fascicolo per il reato di riciclaggio di beni culturali previsto dall'art. 518 sexies del codice penale.

