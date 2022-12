Riciclaggio, assoluzioni confermate 

Nella tarda mattinata di ieri, la Corte d’Appello di Cagliari presieduta dal giudice Giovanni Lavena ha confermato quasi per intero la sentenza d’assoluzione pronunciata in primo grado dal collegio guidato da Tiziana Marogna. Tra gli imputati non figura l'ex europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu: la sua assoluzione con formula piena dall'accusa di riciclaggio era già diventata definitiva perché la Procura non l’aveva impugnata.

Confermata per tutti l’assoluzione con formula piena dall’accusa di riciclaggio di denaro proveniente dalla camorra.

Da un lato il ricorso della Procura dichiarato inammissibile nei confronti di tre imputati, dall’altro la conferma della sentenza di primo grado che aveva fatto cadere le accuse nei confronti, tra gli altri, dell’ex sindaco di Sestu, Luciano Taccori, e dell’ex assessore comunale Paolo Cau, entrambi di Forza Italia, oltre che delle altre persone di origini campane finite tutte a processo dopo un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari.

L’assoluzione

Nella tarda mattinata di ieri, la Corte d’Appello di Cagliari presieduta dal giudice Giovanni Lavena ha confermato quasi per intero la sentenza d’assoluzione pronunciata in primo grado dal collegio guidato da Tiziana Marogna. Tra gli imputati non figura l'ex europarlamentare di Forza Italia Salvatore Cicu: la sua assoluzione con formula piena dall'accusa di riciclaggio era già diventata definitiva perché la Procura non l’aveva impugnata.

L'inchiesta era legata alla vendita di un terreno a Villasimius, dove poi è stato realizzato un villaggio turistico. Nel primo processo le accuse erano cadute perché «il fatto non sussiste», ora la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l'appello della Procura nei confronti di Luciano Passariello, Salvatore Venutrino e Rosa Fontana, facendo diventare così definitiva l’assoluzione.

Per tutti gli altri è arrivata la conferma: non hanno commesso il reato di riciclaggio semplice, dunque, né l’ex sindaco Taccori né l’ex assessore Cau, così come non hanno commesso quello con l’aggravante mafiosa Alessandra Coronello, Alessandro Falco, Antonino e Luisa Di Martino, Nicola Fontana, Rosa Garofalo, Angela Miccio, Bartolomeo e Gilda Piccolo.

L’appello

L'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari e del Gico della Guardia di Finanza era nata dalla vendita ad una cordata di imprenditori campani di un terreno a Villasimius, dove era stato poi realizzato il villaggio turistico S’Incantu, a cui in seguito erano stati apposti i sigilli. Per quella cessione, la Procura ipotizzava un nero di 400 mila euro, portato nell’isola del camorrista Gennaro Chierchia. Dopo la sentenza di primo grado, il procuratore generale Luigi Patronaggio ed il titolare del fascicolo Emanuele Secci avevano chiesto le condanne in appello per quasi tutti gli imputati campani, ritenendo prescritti i reati per gli altri.

La decisione

Ieri mattina, la Corte presieduta dal giudice Lavena si è ritirata in camera di consiglio, visto che non ci sono state repliche da parte della Procura generale e delle difese. Alla lettura del dispositivo, in aula degli imputati era presente solo l’ex assessore Paolo Cau che ha accolto con felicità la pronuncia: per lui, come per Taccori, l’accusa aveva ipotizzato la prescrizione dell’accusa di riciclaggio, ma i giudici hanno confermato che il fatto non sussiste.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata