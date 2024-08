Riciclaggio, 71 operazioni sospette 

Le operazioni in odore di riciclaggio segnalate nel primo semestre di quest’anno all’Ufficio finanziario italiano sotto Bankitalia, da banche, operatori finanziari e professionisti della provincia sono state 71. Otto in meno rispetto allo stesso periodo 2023 ma sette in più del secondo semestre. L’anno scorso gli allert sono diminuiti passando da 157 del 2022 a 142. Tra le province sarde Oristano è quella che segnala meno di tutte mentre in campo nazionale occupa la penultima posizione poco più su di Enna. I numeri restano dunque di assoluta tranquillità dovuta alla fragilità economica del territorio e alla mancanza di iniziative capaci di far girare somme importanti. Una denuncia ogni 100 mila abitanti. La consuetudine di operare per contanti anziché attraverso bonifici e carte di credito sta diminuendo anche se ancora alta rispetto alla media nazionale. Va detto che solo una percentuale molto bassa delle segnalazioni supera l’esame di Banca d’Italia e e delle varie Procure. «Le dimensioni aziendali contenute rendono difficile l’infiltrazione di organizzazioni delinquenziali; stiamo in guardia ma niente allarmismi», conferma Nando Faedda, vicepresidente della Camera di commercio. ( a. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA