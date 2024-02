Richieste in aumento tra Pula e Chia: operatori ottimisti 

Prenotazioni in aumento, nel mese di gennaio, anche tra Pula e Chia: la tendenza rispecchia quella registrata nelle strutture ricettive del Sarrabus. Le prime strutture ricettive apriranno fa poco più di un mese (per Forte Village e Lantana Resort si parla dell’ultimo weekend di marzo, per Pasqua) ma ancora è presto abbandonarsi ai trionfalismi, frena Manuel Tronci, general manager dell’Is Molas Resort e direttore dell’associazione Pula Turismo: «Gennaio, dopo novembre e dicembre che di solito sono mesi “deboli”, è in genere un punto di partenza per la raccolta di prenotazioni ma non è da quei dati che si può prevedere l’andamento della stagione futura. È in febbraio/marzo che si vedono le tendenze».

Gli operatori del Sarrabus, rispetto al gennaio del 2023, hanno registrato in media un aumento del 20 per cento delle prenotazioni. Tra Pula e Chia come va? «Non mi avventuro a parlare di numeri», risponde Tronci: «Diciamo che quest’anno le prenotazioni si sono rimesse in moto e si registra una crescita progressiva. Ci aspettiamo una stagione senz’altro migliore della scorsa, quando gli aumenti dei costi dei trasporti hanno penalizzato non poco il turismo sardo».

Tendenza positiva

Dal Forte Village, uno dei resort più premiati al mondo, confermano: «Il trend è molto positivo», sorride Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale della società proprietaria (Progetto Esmeralda srl). «Ancora – spiega anche lui – i giochi non sono fatti ma le prime avvisaglie sono senz’altro molto, molto positive».

Eccome: citofonare, per verifiche, al Chia Laguna Resort. «Nella seconda o terza settimana – fa sapere Flavia Vinci – siamo passati da una media di cento chiamate settimanali a un picco di ottocento. Abbiamo dovuto persino richiamare al lavoro alcuni dipendenti stagionali per gestire l’ondata di richieste».

Cautela

Valeria Gallia, del Lantana Resort, a Pula, predica cautela: «Le prenotazioni stanno arrivando prima dell’anno scorso – ammette – ma da qui a sbilanciarci su una previsione di aumento di fatturato ce ne passa. Le prenotazioni, a mio giudizio, sono aumentate rispetto al gennaio 2023 perché c’è un progressivo recupero di sicurezza dopo la pandemia, nonostante le guerre in corso». Ma l’aumento, di preciso, a quanto ammonta? «A gennaio a noi risulta una variazione del 70 per cento rispetto a un anno fa ma attenzione: intanto parliamo di piccoli numeri (diciamo un decimo del fatturato che preventiviamo) e poi in quest’inizio di febbraio c’è stato un rallentamento. E infine, si badi bene, la maggior parte di queste prenotazioni sono cancellabili: storicamente non abbiamo un tasso elevato di rinunce ma vanno messe in conto».

Tempi

Il grosso delle strutture ricettive di Pula, fa presente Tronci, apriranno tra aprile e maggio. Chiara Deiana, del Chia Laguna Resort, conferma: «Dei tre hotel della nostra struttura, il primo aprirà l’11 aprile e gli altri, contiamo, tra fine aprile e i primi di maggio».

L’ultimo ad aprire dovrebbe essere Is Molas, causa lavori: «Stiamo rifacendo tutte le camere – spiega Tronci – è la seconda tranche di un rinnovamento avviato l’anno scorso con il rifacimento di ristorante hall e spazi comuni».

Trasporti

Ma il tempo stringe, anche perché resta da definire una variabile decisiva: quella dei trasporti da e per l’isola. E in mezzo c’è il voto che rinnoverà consiglio e giunta regionali. Gli operatori turistici attendono di sapere chi dovrà occuparsi di gestire la partita. «Speriamo solo che ci sia immediatamente la possibilità di discutere di voli supplementari», commenta Giannuzzi del Forte: «Occorrono migliori collegamenti e più accessibilità». Perché prenotare una vacanza è un conto, raggiungere la Sardegna in estate – si è visto – un’altra.

