Richieste di denaro dietro l’attentato? 

Ci potrebbero essere delle richieste di denaro nei confronti della società impegnata nella costruzione della diga di Cumbidanovu dietro l’attentato dei mesi scorsi contro le auto dell’impresa. Poche parole in sardo, pronunciate da Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo, mercoledì sera davanti ad un Consiglio comunale gremito, convocato per parlare degli ultimi attentati tra cui le minacce nei suoi confronti, fanno passare in secondo piano la mobilitazione dei cittadini arrivati in Municipio per esprimere solidarietà.

Ipotesi estorsione

Parole che lo stesso Mereu prova ad alleggerire. «Sono solo ipotesi, non ho nessuna certezza», si affretta a precisare. «Ho fatto un discorso più ampio dove ipotizzavo solo che non ci fosse nessun legame tra gli ultimi fatti avvenuti in paese, che hanno preso di mira l’azienda San Germano che ha in appalto la gestione dei rifiuti, e quelli contro la ditta che opera a Cumbidanovu. Lo ribadisco: sono ipotesi e basta. Voglio sottolineare la risposta della comunità anche sulle scritte contro di me: ho ricevuto tantissimi messaggi, telefonate e molte persone sono venute a casa a esprimere solidarietà».

Gli attentati

L’episodio che ha trascinato nuovamente Orgosolo nelle cronache arriva a metà novembre, quando contro le auto degli operai della Icm di Vicenza impegnati nella costruzione delle diga di Cumbidanovu sono esplosi diversi colpi di kalashnikov Ak47. Mesi prima, ad agosto, un escavatore della ditta era stato dato alle fiamme. Poi pochi giorni dopo i colpi di fucile automatico sulle auto dell’Icm, un operaio forestale venne ferito da alcune fucilate. A fine novembre era seguito un altro episodio inquietante con una scritta: “via la mafia siciliana dalla diga”.

Un’escalation continuata col nuovo anno, quando sono arrivate nuove scritte e minacce indirizzate a una funzionaria di Forestas e a un operaio. Infine, è cronaca di pochi giorni fa, l’incendio dei mezzi della San Germano, società che ad Orgosolo gestisce la raccolta differenziata. Poi le scritte con minacce di morte al sindaco Mereu.

Poche ore prima dell’assemblea, Enrico Iannone, l’ad della San Germano, la ditta che gestisce il servizio di ritiro rifiuti a Orgosolo, Oliena e Fonni, ha ringraziato i sindaci per la vicinanza e ribadito la volontà di proseguire il servizio.

