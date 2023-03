Richiesta unanime: si pensi a tutti i lavoratori 

Dopo il vertice di ieri mattina e la successiva decisione dei quattro operai di scendere dalla ciminiera della Portovesme srl, tutta l’attenzione è rivolta agli sviluppi delle interlocuzioni della prossima settimana.

«La crisi della Portovesme - ha detto l’assessora all’Industria Anita Pili, che ha partecipato al vertice con i colleghi di Giunta Ada Lai e Marco Porcu - rappresenta l’inizio di una crisi che a cascata interesserà anche altre aziende. Urge, pertanto, porre rimedio al più presto. L’azienda deve dare la sua disponibilità a superare questo momento di crisi». L’assessore all’Ambiente Marco Porcu chiede un impegno a tutte le parti in campo: «Serve una misura - ha detto- che permetta di riavviare gli impianti e consentire, a prescindere dai progetti di riconversione dell’azienda, di mantenere i presidi occupazionali e la produttività». Ada Lai, assessora al Lavoro, ha garantito che la Regione starà vicina ai lavoratori: «Nessun lavoratore sarà lasciato indietro - ha detto - chiediamo all’azienda tempi e programmi certi». Michele Ennas, consigliere regionale della Lega, chiede uno sforzo alla Portovesme srl: «Ora ci si aspetta dall’azienda - si legge in una nota - visto l’impegno del Governo a risolvere positivamente la vertenza e della Regione a mettere in campo ulteriori strumenti, il riavvio di tutti gli impianti o comunque un percorso che non escluda nessuno dal posto di lavoro». Fabio Usai, consigliere del Psd’Az, invita a non abbassare la guardia: «Nei prossimi appuntamenti - dice - si dovranno articolare concretamente le soluzioni strutturali per rendere competitivo produrre e per garantire l’intera forza occupazionale dello stabilimento, lavoratori indiretti e interinali compresi». (a.pa.)

