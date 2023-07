Richiesta suolo pubblico, ecco le regole per gli hobbisti 

Tutti i richiedenti l’utilizzo del suolo pubblico a Buggerru, sia gli hobbisti, sia le attività interessate agli spazi pubblici, hanno regole precise per le richieste che riguardano gli appuntamenti dei mesi di luglio e agosto. Le domande al Comune dovranno essere recapitate entro e non oltre 3 giorni prima della manifestazione, mentre per quanto riguarda la manifestazione del 19 Agosto denominata Arti e mestieri, le radici della Sardegna, le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Agosto 2023, per poter organizzare al meglio le varie manifestazioni. Oltre suddette date non saranno accettate successive richieste. Le postazioni saranno preventivamente assegnate d’ufficio e comunicate agli interessati. (fe. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA