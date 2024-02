Richiesta esaudita: dossi in via Pascoli 

Dopo le sollecitazioni di alcuni residenti di via Pascoli, il Comune ha piazzato due dossi “rallenta-velocità” lungo la strada. E ora, finalmente, gli automobilisti in transito sono costretti a rallentare. La stessa cosa che accade anche in altre arterie del paese dove il Comune ha scelto l’uso dei dissuasori per limitare la velocità. Tra le strade in cui sono stati piazzati i dossi ci sono via San Salvatore protetta anche da semafori, via Roma e via Stazione.

I dossi sono stati piazzati soprattutto nelle vicinanze delle scuole e degli asili. Una scelta dellìamministrazione discussa in paese: ci sono i favorevoli (come, appunto, i residenti di via Pascoli che ne avevano chiesto l’installazione) ma c’è anche chi si è dichiaro contrario.

Intanto anche sulla circonvallazione si cerca di rallentare la velocità delle auto. Nei giorni scorsi la Polizia locale ha deciso di utilizzare anche con l’autovelox. (r. s.)

