Richiesta di sospensiva per bloccare Terna «Danni irreparabili» 

Ipotesi istanza di sospensiva per fermare l'avanzata di Terna, insieme a un nuovo ricorso che il Comune di Selargius presenterà - tramite un suo legale - stavolta al Tar.

Una battaglia comune contro il Tyrrhenian link insieme ai comitati contrari al progetto del cavidotto che collegherà la Sardegna con la Sicilia, passando per la costa quartese e il territorio di Selargius, lì dove sono previste due mega stazioni elettriche. «Scriverò una lettera alla presidente della Regione affinché faccia sentire la nostra voce al Governo, io per primo non voglio le stazioni nell’agro», le parole del sindaco di Selargius Gigi Concu durante l’incontro pubblico organizzato ieri in Municipio.

Riuniti

L’ennesima riunione sul Tyrrhenian link, con tutti i sindaci dei Comuni coinvolti dall’intervento convocati anche se di fatto non hanno partecipato. Fra i presenti - una cinquantina di persone - le delegazioni dei vari comitati, in primis i No Tyrrhenian link di Selargius e Quartu. «In questi giorni la nostra città è presidiata dalle forze dell’ordine, quasi come se fossimo in un territorio di guerra», ha detto la portavoce del comitato selargino Rita Corda. «Terna sta intensificando i lavori, e questo non dobbiamo consentirlo».

All’appello ha risposto anche Maria Paola Murgia, portavoce del comitato di Quartu e residente nel villaggio di Marina delle Nereidi, a Terra Mala. «Lì dove si vuole realizzare l’approdo del Tyrrhenian link, un intervento per il quale non siamo stati coinvolti da nessuno. Ci risulta invece che, in Campania e in Sicilia, gli approdi siano stati localizzati in zone industriali e che la fase della consultazione popolare ci sia stata, tanto da ottenere - nel caso della Campania - lo spostamento di una stazione di conversione. Noi invece siamo stati privati del diritto di poterci confrontare, con il Comune e con Terna».

Presenti diversi consiglieri di Selargius, di maggioranza e opposizione, parte della Giunta, e diversi cittadini. Fra i tanti Alessandro Cau: «Questa devastazione non riguarda solo l'agro di Selargius o Terra Mala, ma tutta la Sardegna. Voi sindaci dovete unirvi e portare la nostra lotta davanti alla Regione».

Il fronte legale

Lotta che continua anche sul fronte legale. «Il Ministero ha chiesto la trasposizione del ricorso davanti al Tar, il Comune ha intenzione di proseguire e nei prossimi giorni verrà definito l’atto», ha spiegato l’avvocato Giovanni Dore, incaricato dall’amministrazione di Selargius. «Per quanto riguarda l’istanza di sospensiva, è possibile presentarla: dev’essere però motivata da un grave e irreparabile danno che va documentato. Altrimenti viene respinta, e il Comune condannato».

Ipotesi che ora sarà approfondita. Nel frattempo - oltre al ricorso al Tar - Selargius si rivolge alla Regione. «Tutti i dubbi e le richieste dei cittadini e dei comitati saranno riportate in un documento che manderemo alla governatrice regionale Alessandra Todde», ha ribadito il sindaco Concu a fine incontro. «L’ho proposto a suo tempo e lo ripeto: Terna deve utilizzare zone industriali come Macchiareddu e il Porto Canale, un’ipotesi meno devastante rispetto alla localizzazione dell’intervento in terreni agricoli e zone di valore ambientale».

I comitati insistono sulla sospensiva: «Il danno c’è, si sta distruggendo la campagna. Noi questo scempio dobbiamo fermarlo, e insieme all’azione legale ci vuole l’impegno politico dei sindaci».

