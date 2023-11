Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno con un passaporto falso: un giovane in manette  

Si è presentato davanti all’agente dell’Ufficio immigrazione per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ma un 23enne del Gambia ha presentato un documento con qualcosa che non ha convinto il poliziotto. A quel punto sono scattati gli accertamenti portati avanti dagli esperti della Scientifica dopo l’intervento degli investigatori della Squadra Mobile. Alla fine è emerso che il passporto era falso. Il giovane è stato arrestato e dopo il processo per direttissima è tornato in libertà in attesa della prossima udienza.

La nuova operazione è scattata giovedì proprio negli sportelli dell’Ufficio immigrazione della Questura grazie all’attento controllo effettuato da un agente: il passaporto del 23enne, emesso dalla Repubblica del Gambia, aveva delle anomalie. Sono scattate così delle ulteriori verifiche grazie alle strumentazioni della Scientifica. Una volta arrivata la conferma, il documento falso è stato sequestrato e il giovane arrestato dal personale della Sezione criminalità diffusa e straniera della Mobile. (m. v.)

