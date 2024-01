Richiesta di proroga per l’autonomia idrica 

Una richiesta di proroga dell’autonomia idrica fino dicembre 2030, data in cui scadrà il mandato della controllata di gestione Domusacqua: è questa la mossa del Comune, svelata in Consiglio comunale, per scongiurare il subentro di Abbanoa che potrebbe avvenire dopo giugno.

Lo ha annunciato la vice sindaca Maria Elena Lusci incalzata dalle domande delle consigliere di minoranza Anna Maria Di Romano e Maria Giovanna Carta. «La richiesta è stata inviata il 20 dicembre all’Egas ed entro 5 mesi - che comprendono anche il passaggio della procedura all’Arera per la semplice ratifica - avremo il responso. A maggio, forse prima». Su ulteriore richiesta della consigliera Carta, l’assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Saba ha precisato: «Soddisfiamo i 3 parametri necessari per ottenere la proroga: avere cantieri ancora in essere per opere idriche e l’aggiornamento, in corso, dei contatori; possesso di studi e progetti esecutivi per opere idriche (come quello da 2,5 milioni per dividere la rete di distribuzione in 5 parti) e ci troviamo nel periodo tariffario 2024-2030. Vogliamo scongiurare l’andare per le vie legali ma siamo fiduciosi».

