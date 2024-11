«Richi e Aurora? Solari, generosi e indimenticabili»  

Inviato

Iglesias. «Ma Richi e Aurora? Come mai non ci sono?» È mezzanotte e qualcosa. La compagnia, per ragg iungere il Bowling pub, la tappa finale di tutti i sabati sera, si è mossa un quarto d’ora prima da piazza Sella: accesi i motorini, indossati i caschi, hanno percorso il viale alberato e raggiunto la 130 e da lì via Oslo. Cinque chilometri in tutto. Lo scooter di Riccardo Lai e Aurora Marci, 17 anni, compagni di scuola al “Baudi di Vesme” e coppia da un annetto, era l’ultimo del gruppo: al bowling, però, i due innamorati non sono mai arrivati. A raccontare l’ultima notte delle loro vite sono gli amici di sempre.

Sono tanti, una quarantina, in piedi o seduti accanto all’ingresso delle camere mortuarie del Cto. Dentro, sdraiati ciascuno dentro una bara, coperti da un velo, assurdamente immobili, ci sono i corpi di Riccardo e Aurora. Una vista impossibile da accettare. Come impossibile è ascoltare le urla con cui Monica Lepori ed Eleonora Lilliu, le mamme, gridano al cielo l’ingiustizia di questa figlia e questo figlio strappati via così presto.

«Durante il percorso non ci siamo accorti di non averli più dietro», raccontano ancora gli amici: «Al bowling, quando abbiamo visto che non arrivavano, abbiamo provato a chiamarli. Niente, nessuna risposta Qualcuno di noi però riceveva la posizione del telefonino di Aurora. Risultava sulla 130 e non si muoveva. Così siamo andati a vedere».

«Solari, disponibili»

Pochi minuti ed erano sul posto. Il buio della notte era tagliato a fette dalle luci blu di un’ambulanza. I corpi di Richi e Aurora sull’asfalto, l’équipe del 118 che cerca di rianimare il ragazzo. A bordo dell’ambulanza, in stato di choc, un uomo: è Luca Masala, il conducente dell’auto che si è scontrata con il Booster dei ragazzi. «Richi non stava correndo. Non corre mai, con la ragazza dietro», riprendono gli amici.

I verbi spesso sono ancora al presente: l’idea di consegnare al passato il ricordo di due amici così cari richiederà tempo e dolore per essere elaborata. Su richiesta del Comune, la Asl ha organizzato un supporto psicologico per questi ragazzi.

Per descrivere al cronista Riccardo Lai e Aurora Marcia elencano aggettivi. Lui? «Disponibile, solare, molto divertente, con la battuta pronta. Un bravissimo ragazzo». Lei? «Sempre gentile, disponibile, sorridente». Un momento indimenticabile vissuto insieme a loro? «Ce ne sarebbero troppi», e le voci, strozzate in gola da un nodo, ammutoliscono. È il momento di lasciarli, con rispetto, al loro dolore.

«Ciao, piccoli angeli»

Francesco Mannu, oggi insegnante di religione all’Ipia, ha avuto Riccardo e Aurora come alunni nel suo primo anno di insegnamento al “Baudi di Vesme” e li ha ricordati con un messaggio toccante: «Il risveglio di stamattina – ha scritto ieri su Facebook – è stato bruttissimo. Ciao, piccoli angeli, vi ho voluto tanto bene. È stato un piacere condividere anche un solo anno di cammino insieme. Per sempre, il vostro prof». Nella foto allegata al post, un gruppo di ragazzi con le mascherine chirurgiche dei tempi del Covid: «L’abbiamo scattata alla fine dell’anno scolastico 2020/2021», prosegue il docente. «Stavamo raccogliendo viveri per i poveri alla conclusione di un percorso fatto insieme. Riccardo e Aurora, in quella foto, avevano solo 14 anni. Erano due ragazzi molto curiosi della vita e attenti ai grandi temi che affrontavamo: per esempio avevano partecipato attivamente a una discussione in classe sul senso dell’esistenza. Ecco, li ricordo innamorati della vita, e così li ho ritrovati quando in seguito mi è capitato di incontrarli per strada: due persone splendide, educatissime, attente al prossimo».

Domani i funerali

Avranno un funerale congiunto: si terrà domani alle 15 nella parrocchia della Beata Vergine di Valverde. E la città si fermerà: il sindaco Mauro Usai ha proclamato una giornata di lutto cittadino «in segno di rispetto e partecipazione al dolore delle famiglie colpite». Domani, quindi, a Iglesias «le bandiere sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta, le scuole medie superiori di primo e secondo grado saranno chiuse, le manifestazioni pubbliche sospese». L’invito, per cittadini, istituzioni, organizzazioni sociali, culturali e produttive, è «a esprimere, nelle forme ritenute opportune, la propria partecipazione al cordoglio. La comunità, prosegue il sindaco, «è devastata. Ci stringiamo alle famiglie, condividendo il loro immenso dolore e offrendo tutto il sostegno possibile in questo momento di profonda tristezza».

Passione due ruote

Al funerale saranno presenti, e faranno rombare i loro motori, i soci del Motoclub Iglesias, il più numeroso e longevo dell’Isola coi suoi 50 anni di attività: «Riccardo – racconta il presidente, Carlo Piccardi – era entrato a farne parte di recente, seguendo il padre Giampaolo che è un motociclista esperto oltre che un valido tornitore e saldatore che ama prendersi cura dei motori. È stata una decisione collettiva, essere lì a Valverde per salutarlo».

Ieri tutti i piloti del Motoclub iscritti alla gara del campionato sardo di enduro, in programma a Sinnai, non se la sono sentita di correre e si sono ritirati.

Riccardo ultimamente si era appassionato anche alla boxe, che aveva cominciato a praticare. Ma fare fuoristrada in moto restava in cima alle sue priorità, e non per ambizioni competitive: «Dopo le prime esperienze con la sua prima moto da fuoristrada, un “cinquantino”, aveva ricevuto in regalo dal padre un 125 – prosegue Piccardi – ma né uno né l’altro partecipavano alle gare: il loro contributo consisteva soprattutto nell’organizzazione delle iniziative e nello stare insieme all’aperto. Proprio sabato, in montagna, Riccardo e i suoi amici hanno collaborato alla preparazione del percorso per la nostra tradizionale motocavalcata dell’8 dicembre: quest’anno, ovviamente, la manifestazione sarà dedicata a lui».

RIPRODUZIONE RISERVATA