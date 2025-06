Ricevuta in Municipio dopo la stella al Merito 

Quasi due mesi fa ha ricevuto in Prefettura la stella al Merito, riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti per competenza, impegno e dedizione. Giovedì scorso per Anna Lucia Galdiero, dipendente del Bando di Sardegna e residente a Selargius, sono arrivate anche le congratulazioni dei vertici del Comune: «Un riconoscimento prestigioso che premia non solo l’impegno e la professionalità, ma anche i suoi valori di serietà, passione e responsabilità», le parole del sindaco Gigi Concu.