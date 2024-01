Riceve un pacco pieno di droga: in cella

C’era posta per lui: un pacco pieno di ketamina, anfetamine e pastiglie di Mdma. Ma a un ventitreenne di Villacidro, Edoardo Bonogli, la spedizione è finita per costare salatissima: per la precisione, l’arresto e l’accusa di detenzione e spaccio di droga.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo provinciale di Cagliari, con il supporto dei colleghi della stazione locale dell’Arma. L’arresto risale a lunedì. I militari, evidentemente allarmati per il percorso seguito da quel pacco, tenevano d’occhio l’attività commerciale di Villacidro che offre il servizio di custodia di pacchi postali: aspettavano che il destinatario del plico si facesse vivo. Quando Edoardo Bonogli è uscito dal negozio con il pacco, sono entrati in azione.

Il tentativo di fuga

Il giovane, sul momento, è riuscito a sottrarsi alla cattura ed è scappato. Durante la fuga, ha cercato di liberarsi del pacco, gettandolo dentro un autocompattatore. La mossa non ha funzionato: i militari hanno recuperato il plico e fermato il fuggiasco. Dentro il pacco c’era droga: 200 grammi di ketamina, l’ormai celeberrimo anestetico utilizzato principalmente in ambito veterinario il cui uso è sempre più diffuso, e 200 pastiglie di anfetamina e Mdma, sostanza psicoattiva nota anche come ecstasy.

Per il ventitreenne è così scattato l’arresto in flagranza di reato: accompagnato a Cagliari per gli accertamenti di rito, è stato trasferito in carcere a Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini

Gli investigatori, che operano nel più assoluto riserbo, stanno ora cercando di approfondire nei dettagli la provenienza delle sostanze e la loro possibile destinazione. Sul mercato illegale, il carico ha un valore non trascurabile: un grammo di ketamina costa al dettaglio fra i 20 e i 40 euro, quindi solo per lo spaccio di quella si può stimare un incasso fra i quattromila e gli ottomila euro, cui vanno aggiunti altri 1.500 euro circa di potenziale ricavato per le pastiglie. (m. n.)

