Ricette via mail solo un’ora a settimana 

Il Terralbese continua a rappresentare una delle aree più critiche della provincia per l’assistenza sanitaria di base. A far discutere non è solo la cronica carenza di medici di famiglia (a fine mese un altro professionista andrà in pensione) ma anche le recenti disposizioni operative legate alla trasmissione delle ricette online, che rischiano di trasformare una procedura telematica in un percorso a ostacoli.

La disposizione

L’ultima novità riguarda i rigidi orari imposti dall’Asl 5. Marina Isoni, dottoressa che opera nell’Ascot di Terralba, ha infatti comunicato che provvederà all’invio telematico delle prescrizioni richieste solo il giovedì tra le 9 e le 10 perché «tale fascia oraria è l’unica autorizzata dalla direzione dell’Asl 5» si legge nel cartello affisso alla porta d’ingresso dell’Ambulatortio. A peggiorare il quadro si aggiunge l’informazione secondo cui «le richieste inoltrate prima del 3 novembre non sono acquisite dal sistema», invitando i pazienti a un nuovo invio. «Noi non entriamo nelle scelte organizzative interne dell’Asl – evidenzia Alessandro Rosas, portavoce dei Comitati del territorio – Quello che ci interessa è che il servizio arrivi davvero e in tempo utile al paziente. In questi giorni abbiamo notato diversi problemi e li abbiamo subito segnalati: il sistema via email pare macchinoso e poco scorrevole. La gente è molto delusa».

L’emergenza

Il nodo centrale resta tuttavia l’enorme assenza di medici di base. «Capiamo che si tratti di una novità – aggiunge Roasa - ma Terralba ha un problema che non può essere ignorato: circa 6mila cittadini sono senza un medico di riferimento, che salgono a 10mila in tutto il territorio. Questo servizio via email, se funziona bene, aiuterebbe tantissimo. Se una valanga di email deve essere gestita solo dai medici Ascot, senza separare le ore in cui visitano in ambulatorio da quelle in cui rispondono al computer, il rischio è un carico di lavoro sproporzionato. Il pericolo vero è che si finisca per tagliare il tempo dedicato alle visite in presenza».

In pensione

Una situazione destinata a farsi ancora più critica a breve. A fine mese infatti, un altro medico di Arborea andrà in pensione, liberando ulteriori 1.500 assistiti. «Senza un aiuto concreto e immediato, la sanità locale rischia il collasso – avverte Rosas – Gli Ascot sono nati come soluzione temporanea per un’emergenza che va avanti da anni, ma non possono diventare la normalità».

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