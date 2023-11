Ricette sarde in gara  

Domani ci sarà anche Pina Marcis tra i concorrenti del programma di Benedetta Rossi “Ricette d’Italia” in on da sul Real Time alle 20.20. Tema della gara culinaria è il pomodoro. Pina Marcis l’ha interpretato con una ricetta della tradizione sarda. «È stata una bella esperienza, mi sono divertita e ho avuto modo di confrontarmi con i miei compagni d’avventura», afferma Pina Marcis.Quella per la cucina per la 73enne è una vera passione, nata sin da bambina. E o ggi con “La cucina di Pippi” è sui social dove condivide le proprie ricette seguita da oltre 35mila follower su Instagram, un sito internet e un canale Youtube . ( a. o. )

