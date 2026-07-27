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Sestu.
28 luglio 2026 alle 00:35

Ricette mediche rubate, infermiere nei guai 

Ritirava in farmacia medicinali antidiabete e li rivendeva sul mercato nero 

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Lo strano giro di un farmaco per i diabetici e i pazienti obesi, ricercato da persone non malate che lo utilizzano per dimagrire. Uno strano giro sul quale indagano i carabinieri della stazione di Sestu che finora hanno denunciato un infermiere di un ospedale cagliaritano. L’uomo, nelle ultime settimane, si è presentato in varie occasioni in una farmacia, con tanto di ricetta corredata da timbro e firma del medico, e col nome e il codice fiscale di persone diabetiche, tutti ignari (come verificato dai militari) di ciò che succedeva alle loro spalle.

Denuncia per ricettazione

Fatto è che l’infermiere di origine straniera è riuscito con le sue ricette a farsi consegnare il farmaco richiesto, lo “Mounjaro-Kvik Peu”, dopo le relative verifiche dell’Ats. Farmaci che secondo le indagini sarebbero finiti nel mercato nero, a disposizione di persone che, pur senza alcuna malattia, ne fanno uso per dimagrire. L’indagato, al momento, è accusato di ricettazione e falso ideologico. L’inchiesta è coordinata dal luogotenente Riccardo Pirali, comandante della stazione dei carabinieri di Sestu. L’infermiere è finito in caserma e rilasciato con una denuncia, mentre i militari vanno avanti con le loro indagini per verificare chi, materialmente, ha rubato le ricette mediche dall’ospedale. I carabinieri hanno recuperato le ricette consegnate in farmacia dall’indagato; e adesso, dopo questo primo risultato operativo, si tratta di verificare se ci sia dietro un giro ben più grosso. I medici vittime del furto, da un controllo sul ricettario si sono ovviamente accorti che lo stesso era stato trafugato, con i prelievi di ricette.

Troppe richieste

L’infermiere denunciato lavorerebbe nello stesso ospedale dei medici vittime del furto. L’uomo, come detto, nelle ultime settimane avrebbe fatto capolino in farmacia, con i medicinali ritirati che sarebbero poi finiti nel mercato nero, con la possibilità di essere utilizzati da gente intenzionata a dimagrire. Troppe richieste in pochi giorni hanno destato l’attenzione del farmacista. Quindi l’intervento dei carabinieri di Sestu, che col luogotenente Riccardo Pirali hanno avviato le indagini, controllando i movimenti dell’infermiere accompagnato in caserma e poi rilasciato. Sarà ora il magistrato ad ascoltare l’indagato e a cercare di capire come sia venuto in possesso delle ricette. La “Mounjaro KwikPen”, è una penna pre-riempita multidose utilizzata per somministrare un farmaco iniettabile, prescritto per il trattamento del diabete di tipo 2 e per la gestione del peso corporeo in soggetti con obesità. Ciascuna penna contiene 4 dosi settimanali, ed è disponibile in diversi dosaggi terapeutici.

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