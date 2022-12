Ricette di cucina dono di Natale 

Il caro prezzi ha spaventato anche nonna Aurelia Caria, 81 anni, tanto da dover confessare ai nipoti che quest’anno non sarebbe riuscita a mettere i doni per loro sotto l’albero. Ma con la complicità della nipote Maria Carta ha organizzato per una sorpresa: un ricettario con le prelibatezze che cucina da una vita. «Nonna era molto dispiaciuta di non poterci fare il regalo – racconta Maria – le ho proposto la creazione di un libro di ricette, è iniziata così l’avventura».

Pacco sorpresa

Aurelia al telefono dettava le indicazioni sulla preparazione dei piatti, dall’altra parte la nipote scriveva, impaginava e stampava. A scartare l’opuscolo il 25 dicembre gli ignari Martina, Michela, Nicolò, Lucia, Mauro, Paolo, Gabriela, Liliana e Francesco. Sotto gli occhi “Il ricettario di nonna Aurelia”, volume uno, perché la cuoca provetta promette: «Ce ne saranno anche altri». Antipasti, primi piatti, secondi di carne e di pesce, dolci e perfino liquori come la crema di mirto e il limoncello. Tutto dosato dalle mani esperte di Aurelia. Originaria di Samatzai, la nonna-chef ha iniziato a cucinare ad appena nove anni quando lavorava come domestica in una famiglia.

Fame e disperazione

Il piatto della sua infanzia lo descrive in due parole. I tempi sono cambiati e lei che ha conosciuto il gorgoglio dello stomaco vuoto cerca di accontentare in tutti i modi la sua grande famiglia. «Rimarrei a cucinare dalla mattina alla sera – spiega Aurelia – farei di tutto pur di vedere i miei figli e nipoti felici. Mi piace preparare di tutto soprattutto la panada con quattro varietà di carne. Ma il mio cavallo di battaglia sono le frittelle di carnevale». Ora i dieci nipoti potranno replicare in casa le ricette che da sempre degustano da Aurelia. Nessuna remora a condividere dosaggi e procedimenti. «Non ho segreti in cucina, do volentieri le mie ricette, tanto a nessuno riesce a realizzare i piatti come li faccio io – sorride – a parte gli scherzi un ingrediente segreto esiste ed è l’amore che metto in ogni preparazione». Anche la tecnologia arriva ai fornelli. Aurelia è su Facebook e Instagram. «Mi piace guardare sul tablet le video-ricette, ne ho vista una di un bignè, ora compro il burro e lo preparo per i nipoti».