Ricette alla casteddaia: la Locanda di Leonildo vince la sfida tra chef 

Gli spaghetti con le arselle trionfano nella prima edizione di “Cagliari a tavola”, il contest enogastronomico nato all'interno del progetto Sa Mesa Nostra, promosso da Confcommercio e finanziato dalla Regione con l'obiettivo di valorizzare l'identità gastronomica cagliaritana e rafforzare il legame tra ristorazione e mercati civici. È il piatto presentato dalla Locanda di Leonildo (chef Leonildo Contis e titolare Silvia Muscu).

Nei giorni scorsi, 14 ristoranti nei quartieri storici di Castello, Marina, Stampace e Villanova, hanno proposto un menù degustazione fisso al prezzo di 30 euro, composto da antipasto, primo e secondo piatto, comprensivo di coperto, acqua e un calice di vino. Ogni menù includeva un “piatto in gara”, realizzato con prodotti a filiera corta acquistati nei mercati civici di Cagliari. I piatti sono stati valutati secondo cinque criteri: fedeltà alla tradizione, genuinità, presentazione, armonia del gusto e contestualità della proposta menù. Il premio consiste in una targa “Piatto d'argento” e nella partecipazione a una kermesse culinaria nazionale.

«Oggi i ristoratori resistono soprattutto per passione», ha spiegato Emanuele Frongia, presidente Fipe Confcommercio Sud Sardegna, «il settore della ristorazione a Cagliari oggi registra un'inversione di tendenza con un saldo negativo di aperture. Progetti come questo possono aiutare a governare lo sviluppo e il futuro del comparto». Un test per il mercato civico di piazza Nazzari: «Il legame fra mercato e ristorazione va rafforzato: i nostri concessionari possono diventare veri imprenditori del gusto», il, commento di Carlo Serra, assessore comunale alle Attività produttive.

