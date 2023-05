Ricercatori sardi in campo contro l’inquinamento dei mari 

Si chiamano Dgt (Diffusive Gradient in Thin Films) e, a prima vista, sembrano delle semplici cialde per il caffè. Ma una volta immerse nelle acque sono capaci di intercettare materiali o elementi contaminanti. Sono i nuovi strumenti per il monitoraggio dell’acqua che arrivano dal progetto europeo “Monitool - New tools for water quality monitoring” e presentati, ieri, all’incontro, organizzato a Cagliari da Marco Schintu, responsabile scientifico e professore dell’Università di Cagliari.

«L’obiettivo dell'iniziativa è quello di far conoscere la tecnica dei Dgt per il monitoraggio degli inquinanti chimici negli ecosistemi acquatici, come alternativa alle metodiche tradizionali e includerli nelle direttive europee per la valutazione dello stato chimico degli ecosistemi acquatici», ha spiegato il professore, ricordando che oggi le acque, per essere analizzate vengono prese e portate in laboratorio.

«Detto così può sembrare complicato, ma questi nuovi strumenti, che fanno parte della famiglia del cosiddetto campionato passivo, permettono di risparmiare non solo in termini economici, ma anche di tempo e avere risultati, indubbiamente, più attendibili. Apparentemente – ha aggiunto il professore - sembrano cialde da caffè, ma sono formati da una resina particolare, che viene lasciata per un mese nell’acqua per captare gli inquinanti. Normalmente, invece, si prende l’acqua con una bottiglia e la si porta in laboratorio, questo inevitabilmente comporta tempi più lunghi e anche costi economici diversi».

Il progetto Monitool è stato cofinanziato dal Programma di cooperazione transnazionale Interreg Atlantic Area per una durata di sei anni, da luglio 2017 a giugno 2023. Ieri, tra i partner che hanno partecipato all’incontro c’erano diversi rappresentanti di atenei e centri di ricerca di Italia, Francia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito.