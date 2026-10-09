Ricercatori olandesi alla caccia dell’elisir di lunga vita 

Non sono venuti per il paesaggio, bensì per capire perché qui si vive più a lungo. Un’équipe di medici geriatri, ricercatori e dirigenti sanitari arrivata dall’Olanda ha inserito l’Ogliastra nel suo studio internazionale sulle Zone blu. Poi il viaggio verso l’interno, dove la statistica diventa persona. Obiettivo: incontrare direttamente gli anziani. Prima una tappa a Seui, poi l’incontro a Casa Pirarba, ad Arzana. Nei giorni scorsi, la delegazione è stata accolta dai titolari e dagli ospiti. Niente slide, niente camici. Un cerchio di sedie, il caffè, le presentazioni e il ballo sardo.

Gli esperti hanno chiesto della quotidianità: cosa si mangia, quanto ci si muove, quanto conta la famiglia, la vicinanza, la fede, il lavoro nei campi. Gli ospiti hanno risposto con la loro storia, fatta di semplicità e continuità. Chiusa la sessione a Casa Pirarba, la delegazione si è spostata a Santa Maria Navarrese per l’incontro con il manager dell’Asl Ogliastra, Andrea Fabbo. «L’Ogliastra è uno dei territori simbolo della longevità mondiale. La delegazione olandese ha ribadito la necessità di studiare il modello dal punto di vista scientifico, culturale e sociale. Finalmente Asl sarà in prima linea con la promozione della prevenzione per un invecchiamento sano e attivo partendo proprio dagli studi sui centenari». (ro. se.)

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