05 ottobre 2025 alle 00:25

Ricercato per rapina finisce in carcere anche per spaccio 

Lo cercavano da almeno tre mesi perché destinatario di un ordine di carcerazione legato a una rapina, ma una volta catturato i carabinieri hanno trovato nella casa dove pare vivesse da qualche tempo anche della droga.

Per questa ragione Stefano Pilleri, 25 anni di Sinnai, è stato arrestato dai militari della Stazione di Quartu. Adesso dovrà rispondere davanti ai giudici anche dell’accusa di spaccio.

Il giovane è stato catturato in un’abitazione a Flumini, sul litorale, dove pare avesse trovato rifugio. Era ricercato perché deve scontare una pena residua di 2 anni, sei mesi e 15 giorni di carcere per una rapina in concorso con altre persone commessa nel 2020.

Ieri i carabinieri gli hanno anche sequestrato 183 grammi di cocaina, già suddivisi in più involucri e pronti per la cessione. È stato quindi arrestato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pilleri era ricercato dal mese di giugno, quando si era reso irreperibile dopo aver appreso dell’emissione dell’ordinanza a suo carico. Le indagini condotte dai carabinieri, sviluppatesi nel tempo attraverso metodiche tradizionali e un costante monitoraggio informativo sul territorio, hanno consentito di restringere progressivamente il cerchio attorno attorno a lui.

Nel corso delle attività investigative è emerso, inoltre, che il ricercato si sarebbe guadagnato da vivere con lo spaccio della cocaina.Dopo le formalità di legge, Stefano Pilleri è stato dunque trasferito nel carcere di Uta.

