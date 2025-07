Ricercato in Spagna per traffico di droga, arrestato al porto 

La polizia spagnola lo cercava nel proprio Paese, ma non aveva trascurato di richiedere alla magistratura - che lo aveva concesso - un mandato di arresto europeo. Invece il presunto trafficante internazionale di droga era a Cagliari ed è stata quindi la Squadra mobile a localizzare e poi arrestare un egiziano accusato di trafficare in droga in più di un Paese dell’Unione europea. Ora l’uomo è rinchiuso nella casa circondariale di Uta, con ogni probabilità sarà estradato in Spagna dove sarà perseguito per i pesanti reati che le autorità locali gli contestano.

Secondo quanto è emerso dopo i contatto con la polizia spagnola, l’uomo sarebbe coinvolto in un maxi traffico di droga che risale al maggio del 2013, quando un’organizzazione criminale stava trasportando via mare 16 tonnellate di hascisc dal Marocco alla Spagna.

Sono stati gli agenti dell’Ufficio per l’immigrazione della Questura cagliaritana, a rendersi conto della presenza dell’egiziano nella nostra zona. A quel punto è partita una segnalazione all’Ufficio criminalità diffusa della Squadra mobile, che ha ricevuto la scheda della banca dati Schengen relativa agli ingressi di stranieri nel territorio italiano

Gli investigatori della Squadra mobile cagliaritana sono riusciti a localizzare l’uomo a bordo di un peschereccio ormeggiato al porto, dove lavorava come membro dell’equipaggio. Dopo i controlli delle impronte digitali, che hanno permesso di confermare la sua identità, l’uomo è stato condotto alla Casa circondariale di Uta per espiare sei anni e due mesi di reclusione.

