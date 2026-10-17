Ricerca tessile e foto alla Cittadella dei musei 

La terra non è soltanto un luogo da abitare, ma anche uno spazio che custodisce ricordi, emozioni e tracce del passato. È da questa riflessione che nasce Terra Madre. Geografia del sensibile, la mostra d’arte contemporanea ospitata nella Sala Mostre Temporanee della Cittadella dei musei di piazza Arsenale, visitabile fino al 28 ottobre.

Promossa dall’associazione Auravisiva in collaborazione con l’Università di Cagliari, l'iniziativa comprende anche incontri e approfondimenti. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 22 ottobre, alle 17.30, con l’artista Maria Grazia Medda, che dialogherà con i curatori sulla propria ricerca artistica.

La ricerca

Curata da Marta Cincotti e Simone Mereu Canepa, l’esposizione mette in dialogo due linguaggi artistici differenti: la ricerca tessile di Maria Grazia Medda e la fotografia di Cédric Dasesson. Da una parte fibre naturali, cuciture, stratificazioni ed elementi vegetali raccolti nei paesaggi sardi; dall'altra immagini che raccontano il territorio e i segni lasciati dall'uomo.Il risultato è un percorso che invita a riflettere sul rapporto tra essere umano e ambiente, andando oltre la semplice osservazione delle opere. La mostra coinvolge infatti anche l’udito e l’olfatto, attraverso un allestimento multisensoriale. Tra gli elementi più particolari c'è un albero sonorizzato, capace di trasformare le variazioni bioelettriche della pianta in segnali percepibili dai visitatori.

La mostra è aperta dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito.

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