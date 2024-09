Ricerca sul cancro, tour dell’Isola in bici 

Dopo aver attraversato le regioni del Centro Italia e l’arco Alpino occidentale, aver percorso le strade da Amalfi a Termoli, quelle del Giro del Friuli Venezia Giulia e della Tirreno Adriatico, forti dell’impresa che li ha portati da Barcellona a Genova, Alessandro Mucci e Stefano La Mastra sono tornati in sella alle loro biciclette per una nuova impresa di “Pedalando per la ricerca”, con l’obiettivo di raccogliere nuovi fondi per Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

Sei tappe, oltre 1.000 chilometri, tra Olbia, Alghero, Oristano, Sant’Antioco, Tortolì con la conclusione, domani, a Cagliari. Ad affiancare i due protagonisti sulle strade della Regione anche le Pink Flamingos, gruppo di cicliste sarde da tempo impegnate a sostegno della ricerca oncologica.

L’iniziativa nasce a gennaio 2020 da un’idea di Alessandro Mucci per sensibilizzare le persone sull’importanza della ricerca oncologica e per raccogliere fondi da destinare alle ricercatrici e ai ricercatori di Fondazione Airc al lavoro per portare risultati concreti per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro. In questi cinque anni, grazie alla grande squadra e alla generosità di tantissimi sostenitori, sono stati raccolti oltre 50mila euro. È possibile continuare a dare il proprio contributo in modo semplice e sicuro su Rete del Dono: www.retedeldono.it/pedalando-la-ricerca-2024

Fondazione Airc si conferma anche nel 2024 la spina dorsale della ricerca oncologica italiana con un investimento complessivo di oltre 143 milioni per 695 progetti, 93 borse di studio, 15 programmi speciali. In Sardegna sono attivi 3 programmi di ricerca con un investimento complessivo di 273mila euro.

