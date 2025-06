Ricerca sul cancro, passeggiata in rosa 

A Serrenti oggi si tiene la seconda edizione della Passeggiata in rosa, quest’anno dedicata al ricordo di Francesca Follesa, scomparsa lo scorso gennaio a causa di un cancro che non le ha lasciato scampo. Le sue amiche, con il supporto dell'amministrazione comunale e di tutte le associazioni sportive del paese, hanno scelto di ricordarla con una passeggiata simbolica che colorerà di rosa il percorso dalla Morakot Gym al Green Park. Il tragitto è stato pensato per garantire la partecipazione anche a chi ha difficoltà motorie. Un’iniziativa dal forte valore simbolico: un modo per avvicinare le donne allo sport alla prevenzione e promuovere uno stile di vita sano.

«Vorremmo che fosse una giornata di serenità e condivisione – dice Alessandra Furcas, una delle organizzatrici – nel rispetto della famiglia di Francesca che ci ha sempre sostenuto con calore durante tutte le fasi dell’organizzazione»

Al termine della camminata, sarà possibile lasciare un’offerta libera all’interno di un salvadanaio in terracotta decorato con dei nastri rosa, e il ricavato sarà devoluto all’Airc.

La passeggiata è aperta a tutti e non è richiesta iscrizione; è consigliato indossare qualcosa di rosa. Partenza alle 18 dalla Morakot Gym (via Camillo Bellieni, 3).

