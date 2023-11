Ricerca scientifica, il reparto di anestesia protagonista a Roma 

Una delegazione dell’ospedale di Lanusei è volata a Roma per portare cinque ricerche scientifiche al congresso “ICare 2023”, organizzato dalla Siaarti (Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia Intensiva). La rappresentanza composta da Francesco Loddo, direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Lanusei, Anna Busia, coordinatrice infermieristica, Silvia Pilloni, medico anestesista, e le infermiere Erika Lai, Alessandra Orrù, Silvia Paba e Simona Serdino, dal 26 al 28 ottobre nel convention center “La Nuvola” all’Eur ha esposto oralmente le proprie ricerche, frutto di un lavoro durato circa un anno e curato da un gruppo di lavoro composto da cinque medici e sette infermieri. «Siamo molto contenti di aver portato la nostra esperienza, il nostro reparto e il nome della Asl Ogliastra in questo importante contesto scientifico nazionale e internazionale – commenta Francesco Loddo - una delle gratificazioni più grandi è stata quella di ricevere i complimenti da parte di colleghi provenienti da altre parti d’Italia». La Asl Ogliastra è stata l’unica realtà sarda a presentare lavori realizzati da personale infermieristico, inoltre i lavori sono stati pubblicati nell’edizione di ottobre della rivista scientifica Jaacc (Journal of anesthesia, analgesia and critical care), curata dalla Siaarti. «Tutti i lavori sono volti al miglioramento dell’assistenza dei pazienti – conclude il direttore – ed hanno già un’applicazione pratica all’interno della nostra unità operativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA