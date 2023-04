Ricerca scientifica, il progetto Aria riprende slancio 

Il progetto Aria riprende slancio: la Giunta ha dato il via libera all’accordo di programma tra la Regione e l’istituto nazionale di fisica nucleare per il completamento dell’infrastruttura nel sito minerario di Seruci, a Gonnesa.

Un progetto innovativo di ricerca, con l’installazione di una torre di distillazione criogenica per la produzione di isotopi stabili, tra cui l’argon, fondamentale per la ricerca sulla materia oscura. Del progetto, il primo dimostrativo di questo tipo in Europa, fa parte una torre criogenica di 350 metri destinata al pozzo 1 di Seruci ed altre strutture che invece saranno costruite in superficie. Il prossimo passaggio sarà costruire i sostegni lungo la profondità del pozzo, strutture a cui dovrà “aggrapparsi” la torre di distillazione.

«L’accordo rappresenta un importante passo avanti nella riconversione della miniera di Seruci, sito ideale per la realizzazione del progetto - dice Solinas - e il completamento delle opere necessarie alla produzione di isotopi destinati alla ricerca. Parliamo di un’infrastruttura unica nel suo genere e di un progetto che ha riscosso grande interesse anche negli Stati Uniti. Inoltre la realizzazione di una seconda colonna, già prevista, per la distillazione di altri isotopi, oltre all’Argon, potrà garantire un maggior volume d’attività e ulteriori ambiti applicativi in campo scientifico».

RIPRODUZIONE RISERVATA