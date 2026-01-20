Ricerca di personale per lavorare sulle navi, rinviata la selezione nel Centro per l’impiego 

È slittata la selezione di personale, inizialmente prevista per oggi, da parte di Grandi Navi Veloci, compagnia di traghetti parte del Gruppo Msc. L’appuntamento – fa sapere l’ufficio stampa della Gnv - è ora in programma il 4 febbraio, dalle 09,30 alle 13 e dalle 13,30 alle 17, sempre nel Centro per l’impiego in via Borgo Sant’Elia.

Per la sezione Hotel/Retail si cercane le figure di assistente d'ufficio con conoscenza della lingua araba e inglese, piccolo di camera - con esperienza navi traghetto (qualifica da libretto di navigazione), pizzaiolo, cambusiere, magazziniere, capo cuoco, piccoli di cucina, cuoco, shop attendant (cassiere di bordo), shop attendant (cassiere di bordo) con conoscenza di arabo e inglese. Per la sezione Deck & engine: ottonaio a bordo, marinaio, carpentiere di bordo, direttore di macchina, elettricista di bordo, frigorista di bordo, primo ufficiale di macchina, ufficiale di macchina, capo operaio, comune di macchina, operaio meccanico, operaio motorista, ufficiale elettronico/elettrotecnico. È possibile inviare la propria candidatura tramite il sito della Compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi”. Per informazioni: crew.talent@gnv.it.

RIPRODUZIONE RISERVATA