Ricerca contro i tumori, azalee in vendita 

Torna l’appuntamento con l’Azalea della ricerca dell'Airc. Domani e domenica, in occasione della festa della mamma, i volontari scendono in piazza anche a Cagliari per celebrare quarant’anni di impegno a sostegno della ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Saranno presenti domani e domenica al Centro commerciale La Plaia, nelle chiese Madonna della Strada e San Carlo Borromeo, nella parrocchia San Sebastiano e in piazza Ravot. Nella sola giornata di domani invece saranno al supermercato Gieffe di via Berlino, all’Iperpan di viale Marconi, allo stabilimento del Lido e al Superpan di via Castiglione. Infine, domenica sarà la volta di piazza Giovanni (di fronte a via Dante), piazza Repubblica angolo via Grazia Deledda, piazza Yenne, piazzale Bonaria, viale Sant’Avendrace di fronte alla chiesa, via Zagabria davanti a piazza Marsiglia, nella chiesa dei Santissimi Giorgio e Caterina e al Superpan di via Calamattia. È possibile comprare l'azalea con un contributo di 18 euro. Si può trovare anche su Amazon. «Grazie alla ricerca, 2 donne su 3 in Italia sono vive dopo 5 anni dalla diagnosi. Nel 2023 ci sono state 1300 diagnosi in più rispetto all'anno precedente», dice la Fondazione Airc, «per questo motivo è fondamentale continuare a sostenere il lavoro di medici e scienziati». (ste. lap.)

