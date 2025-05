Ricco cartellone per San Simplicio 

Una questua durata mesi, il lavoro instancabile del Comitato dei festeggiamenti, l'impegno dell'amministrazione comunale, la generosità della città e l'attesa della comunità: Sa Festa manna de Mesu Maju è pronta per festeggiare San Simplicio, dal 13 al 18 maggio. Presentato ieri, il cartellone degli eventi, a inaugurarlo i fuochi d'artificio sul golfo di Olbia e a chiuderlo la musica dei Tazenda con Alberto Bertoli, sul palco del parco urbano Fausto Noce. In mezzo, la tradizionale Sagra delle cozze, annaffiata da fiumi di vermentino, e il Palio della stella in cui i comuni della Gallura si contendono l'effigie del Santo patrono da custodire in municipio. Star della festa, il cantautore romano Fabrizio Moro, sul palco il 17 maggio che, il giorno prima, ospiterà lo spettacolo Isola in festa di Giuliano Marongiu e un concerto di musica etnica e, il 14 maggio, una serata di cabaret con il sindaco di Scraffingiu, Alessandro Pili, e Marco Piccu. Confermati i tradizionali appuntamenti con la gara di poesia sarda, la rassegna regionale del folklore e la 9° edizione di Mesu maju in coro, concerto di musica popolare. Solenni i momenti liturgici che si aprono con il raduno della bandiera ex voto e il triduo in onore del Santo patrono, scanditi dalla celebrazione quotidiana della messa. Culmineranno con le cerimonie nel giorno del martirio di San Simplicio: il 15 maggio, suona la Diana alle prime luci dell'alba per le vie della città; nel sagrato della Basilica, alle 11,30, si celebra la messa pontificale, presieduta dal vescovo, e alle 18 sfila la processione per le strade che hanno segnato il martirio di Simplicio, trascinato legato a un carro. (t. c.)

