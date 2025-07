Ricciu 1° al “tricolore” Junior 

Al 53º Rally di San Marino, quarto round del Campionato Italiano Rally Terra e dell’Assoluto Junior vinto da Giovanni Trentin e Alessandro Franco su Skoda Fabia Rs (58’32”9), ottimi risultati per gli equipaggi sardi. I galluresi Mattia Ricciu e Giovanni Mazzone, su Renault Clio Rs Rally5, hanno chiuso con un tempo di 1h05’13” che gli è valso la 15ª posizione assoluta e il gradino più alto sul podio tricolore Junior. Nella classifica riservata ai giovani talenti della nazionale Aci Team Italia, gli azzurrini della Sardegna hanno preceduto di 24”9 Dallapiccola-Andrian, secondi davanti a Marchioro-Conti, a 28”5. Al 24º posto assoluto, e al 10º nella classifica degli equipaggi in corsa per l’Italiano Rally Terra, si sono piazzati invece Maurizio Pusceddu e Veronica Cottu, portacolori di Autoservice Sport che sulla Renault Clio Rally3 hanno chiuso a 9’28”2 dai vincitori e terzi di gruppo e classe.

Nel 19º Sm Ok Auto Rally, round del Campionato Finlandese che è stato vinto dal pilota del Wrc, Esapekka Lappi, è arrivato il 10º posto assoluto di Valentino Ledda e Danilo Fappani (a 2'57"5), equipaggio Aci Team Italia che su Renault Clio Rally3 hanno firmato anche un 4º posto di classe e 7º nel campionato finlandese. ( v.ch. )

RIPRODUZIONE RISERVATA