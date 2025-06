Riccione, per Ciancilla record sui 100 farfalla 

Terzo posto e record sardo assoluto (e Cadetti). Per Salvatore Ciancilla un’ottima performance nei 100 farfalla durante il Trofeo Internazionale “Italo Nicoletti 2025”, a Riccione. L’algherese della Sporter ha nuotato in 54”52 la finale Cadetti, con un passaggio ai 50 metri in 25”42 e un ritorno di grande controllo e forza in 29”10. Una prestazione che gli garantisce anche la qualificazione ai Campionati Italiani di Categoria.

A Piombino, sedici tra Juniores e Ragazzi (maschili e femminili) hanno rappresentato la Sardegna ai campionati italiani in acque libere. Di Mirko Rivano, diciassettenne dell’Acquasport Cagliari, la migliore performance della spedizione sui 5 km.

