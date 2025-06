Riccio e Leonardi, asse con la Samp 

È in chiusura l’accordo fra la Sampdoria e il Cagliari per il difensore centrale Riccio, classe 2002, 189 cm, 28 partite con la Samp nell’ultima stagione. Riccio arriverebbe in prestito per 500 mila euro con diritto di riscatto, a Genova andrebbe Scuffet con la stessa formula. Sempre più vicino anche la punta Leonardi, classe 2005, dalla Samp: «Profilo giovane, attaccante che una società come il Cagliari deve andare a cercare di far suo nell’ottica di una patrimonializzazione futura ma anche per le sue potenzialità», dicono nel club.

Piace Zortea

La Fiorentina punta su Zortea, dopo l’ottima stagione dell’esterno di Feltre: 37 partite e 6 gol. Il Cagliari non tratta la cessione del giocatore per meno di 10 milioni.

Focus su Makou

Il club turco del Samsunspor, terzo posto in classifica dietro Galatasaray e Fenerbahce, chiede Makoumbou. Ma l’offerta del club di Samsun non soddisfa il Cagliari. (e.p.)

